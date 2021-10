Milan, Trevisani: “Tonali giocatore clamoroso. Sembra Kanté”

Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha esaltato Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Ecco cosa ha detto

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, sta vivendo un inizio di stagione straordinario. Non solo i due gol contro Cagliari e Atalanta, ma prestazioni che hanno conquistato tutti. A parlane anche Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset. Ecco cosa ha detto: "Oggi il Milan ha trovato in Tonali un giocatore clamoroso e faccio mea culpa perché, nella scorsa stagione, pensavo che fosse stato un investimento sbagliato. Tonali ora domina le partite come se non ci fosse un domani... sembra Kanté bianco".