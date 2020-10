Milan, Trevisani: “Sta mancando Rebic, qualcuno se n’è accorto?”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Riccardo Trevisani, giornalista di ‘Sky Sport’, ha elogiato il Milan per come riesce a fare a meno dei suoi leader tecnici. Queste le sue dichiarazioni: “Si è fatto male Rebic che la scorsa stagione segnava sempre e non si è accorto nessuno. Romagnoli è mancato le prime giornate, Ibrahimovic è stato fuori quattro partite, contro il Celtic non c’era Calhanoglu. Il Milan riesce anche a fare a meno dei suoi leader”.

IL MILAN HA FATTO BENE A PRENDERE TONALI? L’OPINIONE DI SCONCERTI >>>