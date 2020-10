Milan News, Sconcerti: “Prendere Tonali per 30 milioni? Ecco cosa penso”

Milan, Sconcerti su Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un inizio di stagione non troppo positivo per Sandro Tonali, che sta avendo qualche difficoltà di ambientamento. Il cambio di realtà dal Brescia al Milan è evidente, dunque un periodo di adattamento è fisiologico soprattutto per un ragazzo di soli 20 anni. Mario Sconcerti, noto opinionista, ha detto la sua sull’acquisto del classe 2000 da parte del Milan. Un errore? Questo il suo pensiero ai microfoni di ‘TMW Radio: “Tonali? Il Milan è stato molto bravo nel fare questa operazione, il Covid stava facendo dimenticare Tonali. Prendere per 30 milioni un ragazzo che non è più una promessa è ottimo“.

