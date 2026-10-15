Il futuro di Luka Modrić nel Milan di Rúben Amorim continua a far discutere. Il centrocampista croato, arrivato in rossonero per mettere a disposizione della squadra esperienza e qualità, è al centro di un dibattito che riguarda soprattutto il suo impiego nel sistema di gioco del tecnico portoghese. A intervenire sulla questione è stato Riccardo Trevisani, che ha espresso una posizione piuttosto netta sul ruolo del numero 14.

Nel corso del suo consueto appuntamento con la rubrica per Fantacalcio.it, il giornalista ha individuato proprio nell'utilizzo di Modrić dal primo minuto uno degli aspetti su cui il Milan dovrebbe riflettere. Il problema, secondo la sua analisi, non riguarda il valore assoluto del giocatore, ma la capacità della squadra di metterne a frutto le caratteristiche senza comprometterne l'equilibrio.

Milan, Trevisani propone una soluzione per Modrić

Se dovessi dirti un Milan ideale ti direi che farei a meno di Modrić», ha dichiarato Trevisani, spiegando come il croato potrebbe rappresentare un'arma importante soprattutto a gara in corso. Il giornalista ha sottolineato la possibilità di inserirlo nella ripresa, quando le squadre sono più stanche e la qualità tecnica può fare la differenza nella gestione del pallone e negli spazi stretti.

Non si tratterebbe, dunque, di mettere in discussione il talento di un campione che ha costruito la propria carriera ai massimi livelli, ma di individuare il contesto più adatto per sfruttarlo. In determinate partite, partire dalla panchina potrebbe consentire a Modrić di incidere maggiormente nei minuti decisivi, senza essere costretto a sostenere fin dall'inizio ritmi particolarmente elevati.

Il nodo tattico: il centrocampo a due penalizza il croato?

L'altro aspetto evidenziato da Trevisani riguarda la struttura del centrocampo rossonero. Secondo il giornalista, trovare il giusto equilibrio con Modrić in una mediana a due può risultare complicato, soprattutto contro avversari capaci di mettere sotto pressione la squadra attraverso intensità e continui movimenti senza palla.

Quindi o fai un centrocampo a tre o diventa estremamente complicato avere Modrić a centrocampo», ha spiegato Trevisani, indicando una possibile alternativa tattica per Amorim.

Un centrocampo a tre potrebbe infatti consentire di distribuire meglio i compiti: Modrić avrebbe maggiori possibilità di concentrarsi sulla costruzione e sulla gestione del possesso, mentre i compagni potrebbero garantirgli copertura e dinamismo. Una soluzione che richiederebbe comunque valutazioni sulle caratteristiche degli altri centrocampisti e sugli equilibri complessivi della squadra.

Amorim chiamato a trovare la soluzione migliore

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Il ragionamento di Trevisani apre quindi una questione più ampia: il Milan deve adattare il proprio sistema alle qualità di Modrić oppure utilizzare il croato soltanto nelle partite e nei momenti più favorevoli?La risposta potrebbe dipendere anche dall'avversario. Nelle gare in cui i rossoneri riescono a controllare il possesso e a imporre il proprio ritmo, l'esperienza e la visione di gioco del centrocampista possono rappresentare un valore aggiunto. Nelle sfide più fisiche e caratterizzate da continui ribaltamenti di fronte, invece, Amorim potrebbe preferire una mediana capace di garantire maggiore copertura e intensità.

Il punto non è stabilire se Modrić sia ancora un giocatore di livello assoluto, ma capire come inserirlo nel progetto tecnico rossonero. Amorim è chiamato a trovare un equilibrio tra le esigenze del suo sistema e le qualità di uno dei calciatori più esperti della rosa. La gestione del croato potrebbe diventare una delle chiavi per dare maggiore continuità al Milan nel corso della stagione.