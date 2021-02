Milan, Trevisani: “Donnarumma? Riflessi di un gatto e talento infinito”

Milan, Trevisani sul ‘gatto’ Donnarumma

Gianluigi Donnarumma sempre più protagonista del Milan. In occasione del match di Europa League contro la Stella Rossa, 'Gigio' ha sfoderato una parata fenomenale su un tiro ravvicinato di Sanogo. Un gesto tecnico che ha permesso ai rossoneri di mantenere il pareggio fino a fine partita. Nel post-partita Riccardo Trevisani, dagli studi di 'Sky Sport', non ha potuto fare a meno di elogiarlo apertamente. Le dichiarazioni: "Quanto sposta il portiere forte? Lui sposta sicuro, è stata una parata eccezionale. Ha percorso la porta due volte, ha i riflessi del gatto, la fortuna dei grandi e un talento infinito. C'era anche Falcinelli in fuorigioco davanti".