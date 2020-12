Milan, Trevisani: “Con 4-6 punti contro Sassuolo e Lazio scudetto possibile”

Milan, Trevisani sulla lotta scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo una cavalcata trionfale, il Milan ha accusato una piccola frenata contro Parma e Genoa. Nonostante le sfide non impossibili, la squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il pareggio. Ma c'è un'attenuante: le tantissime assenze. L'obiettivo numero uno rimane comunque sempre lo stesso: finire il 2020 in testa alla classifica di Serie A e poi chissà, lottare per lo scudetto. Obiettivo possibile? Secondo Riccardo Trevisani, giornalista di 'Sky Sport', i rossoneri sarebbero pronti in un solo caso. Le dichiarazioni: "Date le assenze importanti, se il Milan esce con 4-6 punti dalle sfide contro Lazio e Sassuolo, è pronto per lottare per lo scudetto".