Milan, tre gol da giovani classe 1999: record storico tra Champions ed Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Seconda giornata del gruppo H d’Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0. Dominio assoluto in campo per i rossoneri, in gol Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot. Nel primo tempo Zlatan Ibrahimovic ha sbagliato anche un rigore.

Proprio gli autori dei tre gol hanno stabilito un record storico e unico sin qui: “Il Milan è la prima squadra ad aver mandato a segno tre giocatori differenti nati dall’1/1/1999 in un incontro tra Europa League e Champions League”. Bravissimi i colleghi di Opta nello scovare questa statistica sul Milan che, ancora una volta, si dimostra non solo giovane ma anche di straordinaria qualità.

