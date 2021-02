Milan, tre ex nati il 5 febbraio: un giorno che dà vita a una formazione

5 febbraio, il giorno giusto per nascere e giocare a calcio: anche tre ex Milan

Un giorno speciale. Il 5 febbraio è il giorno giusto per nascere e diventare dei campioni di calcio. Oggi è infatti il compleanno di Cristiano Ronaldo, talento portoghese classe 1985 della Juventus, ma non solo. C’è una vera abbondanza di giocatori di successo nati il 5 febbraio, cosa che difficilmente è riscontrabile in altri giorni. Talmente abbondante che è possibile schierarli in campo con un 4-2-4 di tutto rispetto, anche se un po’ offensivo. Tra questi anche tre ex Milan. Eccolo.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere è un po’ difficile, come scrive tuttomercatoweb.com, trovare qualcuno perché evidentemente nascono solo giocatori dai piedi buoni. È però nato Giovanni Aparecido Adriano Dos Santos, un portiere brasiliano classe 1987, che al momento gioca nel Paysandu. Non sarà il massimo, ma visti gli altri ci si accontenta.

In difesa ecco il primo ex rossonero. E che ex rossonero! Si tratta di Cesare Maldini, il primo della dinastia, il primo capitano rossonero ad alzare una Coppa dei Campioni al cielo, la prima della storia del Milan. Inizia come terzino, ma diventa libero, probabilmente il più forte ai suoi tempi. In rossonero vince anche quattro Scudetti. Insieme a lui c’è Giovani Von Bronckhorst, icona del Barcellona. Tornando al presente, spazio a Stefan De Vrij al centro, il difensore olandese classe 1992 dell’Inter. Conclude la linea a quattro Vedran Corluka, croato che ha vinto tanto in carriera.

A centrocampo tanta qualità con Gheorhe Hagi, il Maradona dei Carpazi. Romeno, ha giocato con Real Madrid e Barcellona ed è stato inserito nella classifica dei migliori giocatori del XX Secolo alla 25^ posizione ed è stato scelto da Pelé per la sua FIFA 100. Insieme a lui c’è Jesper Blomqvist, altro ex Milan, con cui però di certo non ha lasciato il segno. Non tanta qualità, ma una Champions League l’ha vinta…

Davanti, insieme a Cristiano Ronaldo di cui si è già detto, c’è Neymar. Esattamente. La stella brasiliana del Paris Saint-Germain compie oggi 29 anni. Sulle fasce tantissima qualità, ma anche al centro non si scherza, con uno che il Milan l’ha sfiorato soltanto: Carlos Tevez. L’argentino in Italia poi ha giocato con la Juventus. Insieme a lui, soluzione femminile: Carolina Morace. Anche l’ex allenatrice del Milan è nata il 5 febbraio ed è stata 12 volte capocannoniere della Serie A Femminile, oltre a essere forse la più forte di sempre.

Non solo la formazione. C’è anche l’allenatore. Il grande Sven-Goran Eriksson è nato il 5 febbraio. Lui ha portato lo storico Scudetto del 2000 alla Lazio. Ecco dunque la formazione dei nati in questo giorno:

Giovanni; Corluka, Maldini, De Vrij, Van Bronckhorst; Hagi, Blomqvist; Neymar, Morace, Tevez, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Eriksson.

