Milan, torna il Diavoletto? Novità anche sulla seconda maglia 2025/26

Dopo i rumors legati alla prima maglia per la stagione 2025/26, arrivano delle possibili novità anche per la futura divisa in trasferta del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, al posto del classico stemma rossonero tornerà... il Diavoletto su fondo bianco.