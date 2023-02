Milan, con il Torino è pronto Thiaw: titolarità ritrovata dopo tre mesi

L'attesa sta per terminare. Tra poche ore il Milan scenderà in campo contro il Torino nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A, con l'obiettivo chiaro di ripartire dopo un periodo estremamente negativo. Nell'undici che Stefano Pioli schiera dal primo minuto Malick Thiaw , che farà parte del trio difensivo con Pierre Kalulu e Simon Kjaer .

Il tedesco torna in campo contro i granata, da titolare dopo quasi tre mesi. L'ultima volta che ha giocato da primo minuto, infatti, risale ormai al 13 novembre, quando Thiaw fu scelto per partire dall'inizio contro la Fiorentina. Quella gara, tra l'altro fu decisiva per far conoscere le vere qualità del teutonico ai tifosi rossoneri, che probabilmente in precedenza lo avevano sottovalutato.