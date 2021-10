Milan-Torino, si va verso i 40 mila spettatori a San Siro | PM News

Grande risposta dei tifosi rossoneri per Milan-Torino, gara che si giocherà questa sera a San Siro. Si va verso i 40 mila spettatori

Grande entusiasmo dei tifosi rossoneri in Milan-Torino di questa sera. Si tratta di un turno infrasettimanale, ma i milanisti vogliono continuare a sostenere la squadra di Stefano Pioli per mantenere il primato in classifica. Per la gara di stasera, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si va verso i 40 mila spettatori. I biglietti, però, sono ancora disponibili a Casa Milan e online.