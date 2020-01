Milan-Torino, la Lega Serie A si oppone al minuto di silenzio per Kobe Bryant

ULTIME NEWS MILAN – In occasione di Milan-Torino di Coppa Italia, i rossoneri vorrebbero osservare un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Kobe Bryant. Decisione che, come riporta ‘Sky Sport’, non sarebbe stata accettata dalla Lega Serie A. Le motivazioni non sono ancora chiare, il tutto verrà svelato nella giornata di domani. Intanto ecco le ultime sullo scambio Paqueta-Bernardeschi, continua a leggere >>>

