Milan-Torino, la Coppa Italia è un obiettivo di Elliott | News

Ultime Notizie Milan Torino: obiettivo Coppa Italia

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, scrive di Milan-Torino di Coppa Italia. La partita si disputerà questa sera a San Siro alle 20:45.

Il Milan vuole continuare a vincere, indipendentemente dalla competizione. E' vero che i rossoneri sono in testa al campionato, ma sia la Coppa Italia e sia l'Europa League non sono degli obiettivi secondari. Tra l'altro, stando a quanto scritto dal quotidiano, Elliott ha chiesto espressamente di passare il turno. Il Milan cercherà di accontentarlo con l'ennesima vittoria in questa stagione.