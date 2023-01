Milan-Torino, il preview della partita di acmilan.com

San Siro ospita l'esordio stagionale dei rossoneri in Coppa Italia: gli ottavi di finale tra Milan e Torino

Emiliano Guadagnoli

Una storia infinita. Dopo Juventus e Inter (entrambe 27), è il Torino la squadra che nella nostra storia abbiamo affrontato più volte in Coppa Italia, ben 24. San Siro si appresta a vivere il 25° capitolo di questa "rivalità" nella coppa nazionale, il terzo nelle ultime quattro stagioni oltre che il sesto agli Ottavi di Finale. I rossoneri ritrovano il pubblico di casa dopo il pareggio di domenica con la Roma, con un solo obiettivo: vincere per superare il turno. Squadre in campo alle 21.00, ecco la nostra preview della sfida.

QUI MILANELLO

Tre giorni dopo il 2-2 in campionato con i giallorossi, la squadra torna in campo per l'esordio stagionale in Coppa Italia. È auspicabile che, visti i tanti impegni ravvicinati, Mister Pioli possa operare qualche cambio alla formazione titolare scesa in campo domenica. Dall'inizio o a partita in corso, dovrebbe esserci spazio per De Ketelaere in avanti, così come per Adli, Pobega e Vranckx in mediana, Dest e Gabbia in difesa. Nel novero dei giocatori disponibili dovrebbe rientrare Junior Messias, assente nelle precedenti partite per un problema muscolare.

Alla vigilia del match, ai microfoni di Milan TV, ha parlato Tommaso Pobega: "Il nostro obiettivo è quello di vincere questa competizione. Con il Torino abbiamo un conto in sospeso da novembre. Dovremo essere più bravi, più precisi e più concentrati di loro. Abbiamo vissuto con rammarico e fastidio il pareggio con la Roma ma vogliamo ripartire dalle cose positive mostrate in campo".

QUI TORINO

I granata di Jurić sono reduci da due pareggi consecutivi in campionato, contro Hellas Verona prima e Salernitana poi, entrambi per 1-1. Nel corso dell'ultima sfida, il tecnico croato ha dovuto registrare l'infortunio di Valentino Lazaro, per una "lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro". L'assenza dell'esterno austriaco, che si aggiunge a quelle di Ola Aina, Ilkhan e Pellegri, riduce ai soli Singo e Vojvoda il reparto esterni a disposizione di Jurić. In Coppa Italia il Toro ha già superato due turni: 3-0 al Palermo il 6 agosto e 4-0 al Cittadella il 18 ottobre.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Torino verrà trasmessa in Italia da Canale 5 alle 21.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 20.15, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Lollo. Da non perdere la copertura su Twitter, Instagram, Facebook, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI COPPA ITALIA

A dirigere il nostro esordio stagionale nella competizione sarà l'arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, che ha già incrociato di recente il cammino dei rossoneri nella trasferta di Cremona, terminata 0-0. Tre invece i precedenti con i granata, tutti in Serie A: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Gli Ottavi di finale di Coppa Italia si sono aperti martedì con Inter-Parma 2-1. Dopo Milan-Torino, domani (giovedì 12 gennaio) sono previste Fiorentina-Sampdoria (18.00) e Roma-Genoa (21.00). Appuntamento a settimana prossima per Napoli-Cremonese, martedì 17 alle 21, e a giovedì 19 per gli ultimi tre incroci: Atalanta-Spezia (15.00), Lazio-Bologna (18.00) e Juventus-Monza (21.00). La vincente di Milan-Torino sfiderà in trasferta, l'1 febbraio, la vincente di Fiorentina-Sampdoria. Ecco come e dove vedere Milan-Torino in tv o in diretta streaming >>>