Milan-Torino, Graziani: “Verdi-Tonali, come fa Giampaolo a dire che era rigore?”

Milan-Torino, l’opinione di Graziani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino, ha commentato il rigore dato al Milan e quello non dato ai granata. Questa la sua opinione all'interno di 'Sportmediaset XXL': "Nel primo tempo ha giocato quasi alla pari con la Juventus, il Milan ha subito di più perché non ha i cambi come i bianconeri. Contro il Torino doveva ritrovare il risultato, il gioco non l'aveva mai perso. Belotti-Diaz? E' calcio di rigore, perché tocca prima Diaz e poi la palla. Più che altro non mi spiego perché Belotti si trovi lì. Verdi e Tonali? Questo non è calcio di rigore, Verdi per tentare di colpire la palla colpisce il polpaccio di Tonali. Se Giampaolo rivede l'azione come fa a dire che è calcio di rigore?".