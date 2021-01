Milan-Torino, Gentile: “L’assenza di Calhanoglu è molto pesante” | News

Ultime Notizie Milan News: l’assenza di Calhanoglu

MILAN NEWS – Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Milan-Torino che si giocherà questa sera. Gentile si è soffermato sull’assenza pesante di Hakan Calhanoglu.

“Calhanoglu dell’ultimo anno è un calciatore cambiato rispetto a quello discontinuo dell’inizio della sua avventura in rossonero. Con Pioli è cresciuto tantissimo ed è diventato un giocatore chiave per qualità e personalità. Non a caso è un giocatore molto corteggiato e il Milan sta lavorando per rinnovargli il contratto. La sua assenza è molto pesante”. Calciomercato Milan: è sfida con il Barcellona per un difensore. VAI ALLA NOTIZIA>>>