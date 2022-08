Milan, Tonali vicinissimo al rinnovo: agente in sede

Il procuratore di Tonali è appena arrivato a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli prima della firma di prolungamento del contratto.

Potrebbe essere l'incontro decisivo e ultimo prima della firma di Sandro Tonali con il Milan per il rinnovo di contratto. Due giorni fa c'era stato un altro incontro tra i dirigenti rossoneri e Giuseppe Riso , procuratore del classe 2000. Come riportato da Gianluca Di Marzio, adesso Riso è di nuovo nella sede rossonera ed è arrivato poco fa. Oggi dovrebbero essere limati gli ultimi dettagli e poi ci dovrebbe essere la firma.

Poco prima delle 18:00, quindi Riso è arrivato a Casa Milan per incontrare la dirigenza milanista. Ultimi dettagli da limare sul rinnovo e probabilmente ultimo incontro prima della firma del centrocampista rossonero. Ormai ci siamo, Tonali sarà ancora rossonero.

L'accordo è stato praticamente raggiunto, mancano appunto solo i dettagli finali. La nuova scadenza del contratto di Tonali sarà il 2027, un anno dopo quella attuale. Ovviamente ci sarà adeguamento e questo sarà il terzo contratto in tre anni. Ora il Milan riconosce a Tonali i meriti dopo la scorsa stagione

Questo è solo il secondo incontro tra le parti, con la trattativa che non è stata affatto complicata. Due giorni fa c'era stato il primo. La volontà di entrambe le parti era chiara e comune. Presto quindi Tonali firmerà il rinnovo, terzo contratto in tre anni.