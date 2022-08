Sorteggio Champions League 2022-2023: Milan protagonista | LIVE NEWS

Sarà Yaya Touré , classe 1983 , ex centrocampista ivoriano di Monaco , Barcellona , Manchester City e Olympiacos ad estrarre le palline con i nomi delle squadre dalle urne.

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan dal 1987 al 1991 e nel 1997 , vincitore di 8 trofei con i rossoneri, ha ricevuto il Premio del Presidente UEFA . Complimenti al 'Profeta di Fusignano'!

Quasi tutto pronto, dunque, per il sorteggio dei gironi della UCL. Con chi capiterà il Milan, campione d'Italia in carica? Focus anche su ciò che accadrà a Inter, Napoli e Juventus.

Sempre valida la regola per la quale, nella fase a gironi della competizione, non possono affrontarsi squadre dello stesso Paese. Ciascun girone (A-B-C-D-E-F-G-H) sarà composto da quattro squadre.