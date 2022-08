Milan, Tonali verso il rinnovo fino al 2027: le ultime

Ancora una volta Sandro Tonali dimostra il suo tifo per il Milan con i fatti. Il centrocampista classe 2000 è infatti pronto a rinnovare nuovamente il contratto, fino al 2027. È arrivato solo un anno fa a titolo definitivo, è la terza stagione, ma sarebbe il terzo contratto per lui con due rinnovi. Secondo quanto riferisce Sky, infatti, nelle scorse ore c'è stato un incontro tra gli agenti del ragazzo e il Milan per parlare del rinnovo, che dovrebbe arrivare a breve. La storia di Tonali è chiarissima: arrivato al Milan aveva firmato un contratto condizionato al riscatto a determinate cifre, poi pur di restare in rossonero aveva prolungato il contratto di un anno abbassandosi lo stipendio. Lo scorso anno ha fatto una stagione da fenomeno e il Milan glielo vuole riconoscere, restituendogli quei soldi con anche un'aggiunta. Difesa, la nuova idea di Maldini e Massara: le ultime di mercato sul Milan >>>