Milan, Tonali sempre più centrale: Pioli si affida a lui | News

Il Corriere dello Sport si sofferma su Sandro Tonali, centrocampista del Milan che sarà ancora più importante in questo periodo

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su Sandro Tonali, centrocampista del Milan. E' arrivato il momento in cui ruoterà tutto intorno a lui. Alla ripresa del campionato, infatti, Pioli non potrà contare su Ismael Bennacer e Franck Kessie , impegnati in Coppa D'Africa. I due africani potrebbero stare a lungo fuori e dunque le responsabilità saranno tutte su Sandro, che ha già dimostrato grande personalità in questa prima parte della stagione.

Dopo un primo anno sofferto, Tonali si è preso il Milan in questa stagione. Piano piano è diventato uno dei pilastri della squadra: Pioli diverse volte gestisce il suo minutaggio, sostituendolo spesso, ma il suo apporto alla causa non è mai mancato. Ora all'ex Brescia toccherà fare gli straordinari insieme a Bakayoko e Krunic, gli unici due disponibili per colmare le assenze degli altri due giocatori. In caso di necessità potrebbero essere adattati anche Calabria e Florenzi, ma la speranza di Pioli è che vada tutto per il meglio in questo mese delicato. Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>