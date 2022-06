Milan, Tonali non lascia il ritiro dell’Italia anche se squalificato

Ieri sera Sandro Tonali , classe 2000 del Milan che ha giocato con l' Italia contro l'Inghilterra, ha preso un cartellino giallo. Il secondo in tre partite, che gli costerà la squalifica. Questo significa che non potrà giocare la prossima partita tra pochi giorni. Eppure, nonostante questo, Tonali ha deciso di non abbandonare il ritiro e restare con i compagni per vivere al massimo questa esperienza e dare il proprio supporto anche negli spogliatoio. Tanto il campionato è finito e quindi non ha altri impegni. Le vacanze possono aspettare.

Domani mattina gli azzurri partiranno per Dusseldorf mentre nel pomeriggio, come da programma, andranno in scena conferenza stampa e allenamento a Moenchengladbach: dopodomani, invece, si torna in campo contro la Germania per la quarta giornata del girone di Nations League, che l'Italia per ora guida. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>