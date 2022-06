MERCATO MILAN TOP NEWS – Derby per Bremer, indizio De Ketelaere

Altra giornata ricca di notizie in casa Milan questa del 12 giugno. Si parte come sempre dal calciomercato. Le indiscrezioni iniziano a fioccare, nonostante la sessione non sia ancora ufficialmente aperta. I dirigenti rossoneri sembrano avere già le idee chiare sui ruoli in cui rinforzarsi. Importanti aggiornamenti su Bremer e De Ketelaere. Non tramonta la pista Belotti, problemi per Pobega e Florenzi in Nazionale. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.