L’ex Milan Tonali osannato dai tifosi del Newcastle dopo la sostituzione

Sandro Tonali è tornato da poche settimane a disposizione del Newcastle dopo aver scontato la squalifica per il caso scommesse. Il centrocampista ex Milan era molto atteso dalla società, dai compagni di squadra, dal tecnico Howe e dai tifosi. Durante la partita di ieri, terminata 1-1 contro il Manchester City , i sostenitori dei Magpies hanno dimostrato ulteriormente il loro affetto per il giocatore con una significativa ovazione al momento della sua sostituzione.

In un video catturato dagli spalti, si può osservare come al minuto 78 Tonali e Trippier, appena usciti dal campo, si dirigano verso la panchina del Newcastle. I due giocatori sono esausti, e la partita è ancora incerta con 12 minuti più il recupero da giocare. Mentre guardano i loro compagni proseguire, notano che i tifosi in tribuna non rimangono affatto indifferenti al loro passaggio. In particolare, Tonali si accorge dei numerosi sostenitori inglesi in piedi che urlano il suo nome e lo applaudono. Un gesto che lo colpisce profondamente, tanto che si volta e guarda proprio i tifosi ricambiando quell'applauso.