Milan – Tonali e la numero 8, una maglia piena di storia: i suoi predecessori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo giorni di attesa, il Milan può finalmente godersi il suo nuovo acquisto. Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore rossonero, un trasferimento che fa felici tutti, dalla dirigenza, ai tifosi, passando per il giocatore, tifoso rossonero da sempre. Un arrivo in punta di piedi per il classe 2000, arrivato con l’umiltà del campione. Significativa è la telefonata con Gennaro Gattuso, suo grande idolo da sempre e ‘padrone’ di quel numero 8 che adesso verrà stampato sulla sua schiena. Tonali ha chiesto il ‘permesso’ all’attuale allenatore del Napoli, che non ha potuto far altro che apprezzare il gesto.

Gattuso, dal canto suo, lo ha avvisato: il Milan è una cosa seria, la maglia pesa e va onorata. A giudicare dai suoi predecessori, non può che essere così. Grandissimi calciatori e grandi personaggi hanno indossato questa maglia ricca di storia, Tonali lo sa e vuole continuare questa tradizione. Questo l’elenco completo di tutti i giocatori:

