Milan, Tonali: “Siamo prontissimi per il nuovo anno”

Sandro Tonali, in occasione del compleanno del Milan, ha parlato anche delle prospettive future in vista del 2023

Oggi è il compleanno del Milan numero 123 e quindi non poteva che essere Sandro Tonali , il più milanista di tutti, a rilasciare alcune dichiarazioni. Il classe 2000, ai microfoni di Milan TV, ha toccato tanti argomenti. Ecco un estratto, parlando delle prospettive future in vista del 2023 ( INTERVISTA COMPLETA ).

Cosa si aspetta dal 2023: "Bello avere così tante partite, bello giocare così tanto. Sappiamo cosa vuol dire giocare ogni tre giorni. Siamo prontissimi e questa preparazione ci servirà per iniziare il nostro percorso finale. Ci aspettiamo tante cose, ma la prima cosa è di vincere. Però pensiamo partita per partita" Un messaggio importante di un giocatore che sta sempre di più, diventando un leader della squadra. Il Milan dovrà cercare di recuperare gli 8 punti di distanza dal Napoli se vorrà riconfermare la vittoria dello Scudetto dello scorso anno. Pagelle amichevole Liverpool-Milan 4-1: Saelemaekers ok, ma dietro …