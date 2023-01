Milan, due anni fa l’ufficialità di Tomori: il ricordo social del difensore

Due anni fa, il 22 gennaio del 2021, Fikayo Tomori diventava ufficialmente un giocatore del Milan. Il difensore lo ha ricordato via social

Uno dei difensori più cresciuti nel corso degli ultimi due anni è senza ombra di dubbio Fikayo Tomori . Il centrale inglese è stato protagonista della vittoria del 19° scudetto del Milan , non solo con le sue prodezze difensive, ma anche con alcuni importanti gol.

Milan, due anni fa arrivava Fikayo Tomori

Esattamente due anni fa, il 22 gennaio del 2021, il Milan ufficializzava l'arrivo dello steso Tomori, che approdava alla corte di Stefano Pioli come sostituto di Kjaer e Romagnoli. Il difensore inglese ha voluto ricordare questa data per lui evidentemente molto importante e lo ha fatto attraverso i suoi canali social ufficiali.