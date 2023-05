Milan, lavoro a parte per Tomori, Pobega e Ibrahimovic | News

Archiviato il pareggio con la Roma, che ha rappresentato il big match della 31^ giornata del campionato di Serie A, per il Milan ora è tempo di guardare al prossimo impegno. Nel turno infrasettimanale a 'San Siro' arriva la Cremonese, per una sfida che varrà tanto per entrambe le compagini. Gli uomini di Stefano Pioli per credere nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League, gli ospiti per continuare a sperare nella salvezza.