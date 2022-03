Milan, Tomori non convocato dall’Inghilterra: i tifosi insorgono

Fikayo Tomori, difensore del Milan, non è stato convocato dall'Inghilterra per le gare contro Svizzera e Costa D'Avorio. I tifosi insorgono

Fikayo Tomori, difensore del Milan, non è stato convocato dall'Inghilterra per le gare amichevoli contro Svizzera e Costa D'Avorio. Scelta curiosa, visto che l'ex Chelsea sta disputando una grande stagione con la maglia rossonera. A tal proposito, ci sono da registrare sui social le reazioni dei tifosi inglesi, abbastanza arrabbiati per la non convocazione del difensore. Anche i giornalisti, in particolare SportBible, si sono schierati apertamente: "Stiamo ancora cercando di capire come Fikayo Tomori non sia stato chiamato...". Insomma, scelta discutibile quella di Southgate, anche se, va ricordato, stiamo parlando di gare amichevole e non di play-off. Le Top News di oggi sul Milan: passi in avanti per Origi, esclusiva Ariedo Braida