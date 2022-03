MERCATO MILAN E TOP NEWS – Origi, si fa sul serio. Esclusiva Braida

Il Milan, sul calciomercato, fa sul serio per Divock Origi. Abbiamo intervistato, in esclusiva, l'ex dirigente rossonero Ariedo Braida, mentre il sindaco di Sesto San Giovanni 'candida' la città per il Nuovo Stadio. Ritorna in auge il nome di Nikola Milenkovic? Nelle prossime schede le Top News di oggi!