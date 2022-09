Milan, Tomori non convocato dall’Inghilterra: il motivo | PM News

Fikayo Tomori, difensore del Milan, non è stato convocato dal C.T. Gareth Southgate per Inghilterra-Germania di stasera in Nations League

Fikayo Tomori, difensore del Milan, non è stato convocato dal Commissario Tecnico Gareth Southgate per Inghilterra-Germania di stasera in Nations League. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, non ci sono problemi fisici alla base della decisione di Southgate. Non risultano problemi per Tomori che, dunque, rientrerà probabilmente prima a Milanello per una scelta tecnica del C.T. inglese.