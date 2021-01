Milan, Tomori è il nono rossonero ad indossare la numero 23

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fikayo Tomori, ex difensore del Chelsea e del Derby County, sarà il nono calciatore del Milan ad indossare la maglia numero 23. Dal 1995-96, anno in cui si è passati alla numerazione dall’1 al 99, sono stati 8 i calciatori a vestire il 23 prima, appunto, del difensore inglese: Simone, Taibi, Ambrosini, Taarabt, Diego Lopez, Nocerino, Sosa, Strinic e appunto Tomori. Calciomercato Milan, in vista uno scambio con la Juventus? Vai alla news >>>