Milan, Tomori arriva al ritiro pre-derby in hotel e rassicura: “Sto bene”

Fikayo Tomori ha recuperato dal problema al menisco operato poco più di 20 giorni fa. Il difensore del Milan rassicura i tifosi prima del derby

In vista del derby contro l'Inter, il Milan perde Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, ma ritrova Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha recuperato con quasi 10 giorni di anticipo rispetto al ruolino di marcia indicato dopo l'operazione in artroscopia al menisco. Ci sarà nel derby? Sicuramente si. L'ex Chelsea, infatti, ha raggiunto il ritiro della squadra al Radisson Hotel di Milano fissato per la vigilia. Giocherà dal primo minuto? Sarà molto difficile. Lo ha annunciato Stefano Pioli in conferenza stampa, ma lui non ha dubbi sulle sue condizioni fisiche. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito Tomori, al suo arrivo, ha dichiarato ai presenti: "Sto bene". Abbiamo intervistato in esclusiva Gene Gnocchi: ecco il suo pensiero sul derby Inter-Milan