Derby, Gene Gnocchi: “Inter-Milan non ancora decisiva” | ESCLUSIVA

Abbiamo intervistato in esclusiva Gene Gnocchi a pochi giorni dal Derby di sabato, Inter-Milan: ecco tutte le sue dichiarazioni.

“Assolutamente sì. Perché non dovrei crederci? A me l’Inter non sembra tutta questa corazzata…”

“Sì, ma sono stati spesso fortunati. Per esempio con il Venezia non meritavano di vincere. Anzi…”

“Rafael Leao può seminare il panico tra le fila difensive nerazzurre. E, in mezzo al campo, guai a sottovalutare Tonali e Bennacer insieme: possono costruire un argine non da poco agli omologhi nerazzurri”.

“Temo di no, ma non importa”.

“No, sarebbe un tradimento, così come se andasse in qualsiasi altra squadra italiana. Vada all’estero, tanto è molto richiesto…”

“Io avrei preso un difensore, ma il bilancio si sapeva fosse quello. Speriamo rientri presto Fikayo Tomori. Tutti reputano scarso Gabbia, ma per me è un buon centrale”.

“Sì, non mi fido della Juventus. Hanno preso Vlahovic, uno che, da solo, ti fa anche 20 gol. Zakaria vediamo, secondo me non è tutto questo fenomeno. Hanno mandato via Bentancur, che, con tutta onestà, non è affatto scarso. Anzi…”