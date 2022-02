Derby Inter-Milan, Pioli: “Ibrahimovic e Rebic out. Tomori…” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Inter-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sul Derby.

Se l'Inter è favorita: "Ha vinto lo scorso campionato e ha dimostrato di essere forte. Noi siamo forti e possiamo metterli in difficoltà. Per come giocano le due squadre ci saranno tanti accoppiamenti in varie zone. Chi vince più duelli avrà più possibilità di vincere. Dobbiamo sfruttare seconde palle e uno vs uno".

Sull'assenza di mercato e la preoccupazione dei tifosi: "Sono fiducioso, conosco le qualità dei miei giocatori. Devono sentirsi forti e sentire la fiducia. La nostra è stata una scelta condivisa sul mercato. Non si è creata la condizione per alzare la qualità e migliorare il livello. Abbiamo deciso di puntare sui nostri, che conosciamo. Chi crede negli obiettivi deve farlo fino in fondo. Ci sono momenti in cui il vento ti spinge e altri in cui lo hai contro. In quei momenti devi spingere e dimostrare di crederci. Siamo competitivi e vogliamo restare in alto".

Se firmerebbe qualcosa per domani e per la classifica finale: "Potessi firmare per la vittoria di domani firmerei, ma non potrei essere così decisivo oggi. Sappiamo che sarà un percorso molto lungo. Ci concentriamo su domani, sappiamo quanto è importante. Daremo il massimo".

Se c'è un segreto sui risultati positivi dopo le soste e su Brahim Diaz: "Non abbiamo segreti, lavoriamo e programmiamo le soste per come sta la squadra e i singoli giocatori. Cerchiamo di intervenire sulla condizioni dei singoli. Mi auguro che sia di buon auspicio per domani. La squadra sta bene. Brahim Diaz sta bene e ha lavorato bene. Ha trovato la condizione positiva che aveva perso".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Inter-Milan, match valido per la 24^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 14:30. Il Diavolo cercherà tre punti nel Derby, importantissimi, per ricominciare subito con il piede giusto il campionato dopo la sosta e rimanere attaccato al primo posto in classifica. Fischio d'inizio programmato per le 18:00. Sarà la seconda partita della ventiquattresima giornata di questo campionato.