Milan, Tomori e Abraham: grandi amici finiti insieme in panchina

Relegati in panchina

È ancora più preoccupante che le prestazioni in campo non siano all'altezza della situazione, soprattutto per Tomori. Il difensore numero 23 sta attraversando un momento difficile, non riuscendo a esprimere il rendimento che aveva mostrato nelle stagioni precedenti. Già lo scorso anno aveva iniziato a evidenziare qualche segnale di cedimento, mentre quest'anno, è apparso in difficoltà anche in alcune partite in cui il Milan ha vinto senza troppi problemi. A Firenze, il suo errore che ha portato al raddoppio viola è quasi comico, ma rappresenta soprattutto il periodo negativo che sta attraversando. Anche Abraham, dopo un avvio promettente, si è perso, probabilmente bloccato nella frenetica ricerca di un gol che non arriva con regolarità: cercando di tirare la corda con il rigore, questa si è spezzata. È dunque possibile che, per tutte queste ragioni, Fonseca scelga di tenere Tomori e Abraham in panchina contro l'Udinese, per dar loro il tempo di ritrovare un po' di equilibrio.