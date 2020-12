Milan, Tomasson: “Kjaer è un difensore di livello mondiale” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Tomasson su Kjaer

MILAN NEWS – Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Tomasson ha parlato di Simon Kjaer, suo connazionale.

“Kjaer? Non mi sorprende il suo rendimento. Ho lavorato con lui da vicino per tre anni, in qualità di assistente del commissario tecnico della nazionale danese e Simon è il nostro capitano. Un top player e sapevo che sarebbe diventato un leader al Milan, come lo è per la Danimarca. Prima che lasciassi il mio lavoro abbiamo mantenuto per tre anni l’imbattibilità, più di 30 partite di fila in cui Simon era il capitano. Un traguardo incredibile per la Danimarca. Simon è un difensore di livello mondiale e ciò che vorrei sottolineare è il suo carattere: è nato leader, ama prendersi le responsabilità dentro e fuori dal campo”. Calciomercato Milan, Gomez: il piano di Maldini. VAI ALLA NOTIZIA>>>