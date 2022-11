Milan, Tognazzi: “De Ketelaere esploderà, serve pazienza”

Tognazzi, grande tifoso del Milan e noto attore, ha parlato del fantasista rossonero e non solo. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Uno dei più noti personaggi dello spettacolo che tifano Milan è Tognazzi, noto attore e figlio d'arte. Anche suo papà era un grande milanista e ai canali ufficiali dei rossoneri oggi Tognazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Charles De Ketelaere, belga classe 2001 che sta avendo difficoltà, e non solo. Ecco le sue parole.

Sul papà Ugo: "Per mio papà il Milan è stato la squadra per cui ha tifato in modo costante, poi la Cremonese ha vissuto momenti positivi e in quelli riscopriva affetto, anche perché molto amico del presidente".

Se il figlio aveva previsto come sempre il risultato: "Non si è sbilanciato e quando non si sbilancia è meglio metterci una pietra sopra..."

Su De Ketelaere: "Ci tengo molto. Basta fare due nomi: Calabria, ricorderete le contestazioni e io l'ho difeso a spadra tratta e sono orgoglioso e presuntuoso di aver avuto ragione, e lo stesso sta succedendo con Pobega e Gabbia, di cui si dice troppo; e Tonali, con cui è servita pazienza. Serve pazienza, anche se in questo mondo è difficile. Bisogna avere pazienza e calma, hanno talento e poi verrà fuori. Stesso discorso con Rafael Leao, non do peso a queste voci".