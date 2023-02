Milan, tifoseria contro la società: lanciati due hashtag sui social

Le ultime uscite del Milan hanno creato malcontento in buona parte della tifoseria, che dopo lo scudetto si aspettava sicuramente altri risultati. L'Unione di Gruppi Milanisti Social ha emesso un comunicato a tal proposito, invitando i supporter rossoneri ad usare gli hashtag #elliotredbirdout e #acmilanfree nelle pagine social di Milan e New York Yankees . Di seguito il corpo della nota.

"Le ultime vicissitudini vedono il nostro Milan allo sbando tecnico e umano, abbandonato al suo destino da una proprietà che pensa a lucrare e per nulla ad un progetto sportivo, come se non fosse una squadra di calcio. Essere proprietà del Milan ha tanti vantaggi ed onori, ma si ha l'onere di rispettarne la gloriosa storia che ci pone tra le squadre più vincenti di sempre. Da tifosi milanisti feriti, disinteressati e innamorati, intendiamo esprimere il nostro malumore e dissenso a questa proprietà".