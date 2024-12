Milan e Tiffany svelano il trofeo ufficiale della ‘Hall of Fame’ rossonera

Prestigiosa collaborazione per la legacy del Milan: per la prima volta nella sua storia, Tiffany realizza un trofeo per il calcio italiano

Daniele Triolo Redattore 10 dicembre 2024 (modifica il 10 dicembre 2024 | 12:16)

(fonte: acmilan.com) "AC Milan è orgoglioso di annunciare una collaborazione con Tiffany & Co., Maison del lusso famosa in tutto il mondo per i suoi gioielli di eterna eleganza, per la creazione del trofeo ufficiale della Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates.

In qualità di Official Trophy Maker della Hall of Fame, Tiffany & Co. porta la sua tradizione e il suo inimitabile stile nella creazione di un simbolo che vuole onorare le figure leggendarie che hanno plasmato i 125 anni di storia del Milan. Questa è la prima volta che Tiffany & Co. progetta un trofeo per il calcio italiano, rendendo la collaborazione tra i due brand unica e senza precedenti nella storia di questo sport.