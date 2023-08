Milan, che successo per il Third Kit: primo giorno da record | News

Grande successo per il lancio della Third Kit del Milan, con un primo giorno che ha fatto segnare grandi numeri

(fonte: acmilan.com) MILAN, LAUNCH-DAY DA PRIMATO PER IL NUOVO THIRD KIT

AC Milan e PUMA hanno lanciato ieri il nuovo Third kit dei rossoneri per la stagione 2023/24, la cui combinazione di colori celebra la cultura dell'inclusività e della diversity. Un obiettivo da sempre primario per il Club e racchiuso nel suo manifesto RespAct, che mira a promuovere i valori di equity, diversity & inclusion (EDI) e si concretizza attraverso una serie di iniziative che testimoniano la visione e la dedizione di AC Milan nel combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione.