Milan, vuoi incontrare Thiaw? Ecco dove e quando: i dettagli

Sei un tifoso del Milan e vuoi incontrare uno dei giocatori rossoneri? Appuntamento per un Meet&Greet con Malick Thiaw: i dettagli

( fonte: acmilan.com ) - Malick Thiaw sarà il protagonista di un nuovo Meet&Greet rossonero! L'appuntamento è per mercoledì 13 novembre alle ore 15.00 , quando il difensore tedesco, grande protagonista della notte del Bernabéu contro il Real Madrid, incontrerà i tifosi presso il Milan Stor e San Babila per vivere questo speciale evento.

I primi 70 tifosi che si presenteranno presso il negozio situato in Galleria San Carlo a Milano avranno la possibilità di incontrare Thiaw e di farsi autografare un prodotto ufficiale AC Milan. Per chi vorrà acquistare la maglia del nostro numero 28, lo store sarà aperto dalle 10.00, orario a partire dal quale saranno distribuiti all'ingresso anche i tagliandi per poter partecipare al Meet&Greet.