Milan, Thiago Silva: “Voglio giocare fino a 40-41 anni, come Maldini”

Thiago Silva, difensore del Chelsea ex Milan, ha detto di voler giocare ancora a lungo, raggiungendo l'età a cui ha smesso Maldini, suo idolo.

Ha giocato tre stagioni nel Milan, ma mai con Paolo Maldini, con cui però si è allenato sei mesi in cui non poteva giocare, Thiago Silva. Il difensore brasiliano classe 1984, fresco Campione d'Europa con il Chelsea, non ha mai nascosto la propria ammirazione nei confronti dell'ex capitano ed eterno numero tre rossonero, oggi dirigente. Lo ha ribadito ancora una volta Thiago Silva, dal ritiro del Brasile, spiegando come voglia provare a emulare l'ex Milan anche per la durata della carriera: "Spero di fare come Maldini e giocare fino a 40-41 anni. I miei piani sono questi e mi sono preparato per riuscirci. A 36 anni continuo a giocare ad alti livelli e tutto questo mi riempie d'orgoglio. Da or in poi dovrò affrontare ogni stagione e ogni torneo con molta attenzione, perché il mio fisico non è più quello di 2-3 anni fa".