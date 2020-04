Milan, Theo Hernandez si è dimostrato un grande professionista

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Theo Hernandez, che in poco tempo si è preso il Milan, inanellando gol e ottime prestazioni.

Arrivato in rossonero nello scetticismo diffuso,Theo Hernandez si è dimostrato un grande professionista. In passato ha commesso qualche errore, ma stiamo parlando di un ragazzo che ha notevoli margini di crescita. San Siro lo ama, è un ragazzo, a volte sbaglia, ma alla gente piace perché non molla mai. Insomma il terzino è un vero e proprio tesoro per il Milan: acquistato da Real Madrid per venti milioni di euro, ora vale almeno il doppio. La prossima sfida è quella di conquistare la Nazionale e giocare da protagonista l'Europeo, rinviato al 2021 per l'emergenza coronavirus.

