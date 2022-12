Milan, Theo Hernandez ha superato il problema al ginocchio | News

Buone notizie per la Francia e soprattutto per il Milan. Dopo non aver preso parte all'allenamento di ieri, Theo Hernandez è tornato a disposizione di Didier Deschamps in vista della finale di domani contro l'Argentina. Il terzino rossonero, infatti, aveva rimediato una contusione al ginocchio, ma stando a quanto riferisce il giornalista francese Saber Desfargers ha superato il problema. "Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouameni, Kingsley Coman e Theo Hernandez tornano ad allenarsi durante il primo quarto d'ora aperto alla stampa", ha riportato il giornalista sul suo profilo Twitter. La carica di Saelemaekers: "Siamo pronti per il campionato".