Milan, Theo Hernandez: “Possiamo portare via lo scudetto alla Juventus”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Theo Hernandez

MILAN NEWS – Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di El transistor. Il francese si è soffermato sulla possibilità della squadra rossonera di vincere lo scudetto.

"Scudetto? Per molti anni il Milan non è più come siamo adesso, penso che possiamo portare via il titolo alla Juventus. Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo. Nella Liga la palla ha più risalto. Gli allenamenti qui sono più difficili che a Madrid".