Milan, Theo Hernandez positivo al Covid. Il vaccino non è bastato

Theo Hernandez del Milan è risultato positivo al coronavirus nonostante il vaccino.. Intanto ordine di carcerazione per suo fratello

Theo Hernandez positivo al coronavirus. E' questa la notizia comunicata dal Milan sul proprio sito ufficiale. Come si legge: "Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene". Il terzino aveva tanto desiderato la convocazione in Nazionale, ma il viaggio non è stato fortunato.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma Theo Hernandez è vaccinato. Lo testimoniano le foto postate dal francese sui social il giorno dell’iniezione antivirus. L'ex Real Madrid sta bene e la speranza è che il prossimo tampone sia negativo. Per il momento non ci sarà ovviamente contro il Verona e neanche contro il Porto in Champions. La speranza è che possa essere a disposizione contro il Bologna.

Momento difficile per Theo Hernandez, che deve far fronte anche a delle vicende familiari. Un Tribunale penale di Madrid ha emesso un ordine di carcerazione per il fratello Lucas per reati legati alla violenza di genere. Di fatto il calciatore non ha rispettato la decisione del giudice di non avvicinarsi all'ex moglie. Lucas dovrà comparire in tribunale entro il 19 e dovrà andare volontariamente in carcere. La difesa è ricorsa in appello. Intanto il Milan pensa a un nuovo attaccante proveniente dal Belgio.