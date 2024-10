Ordine: “Milan, vi spiego il comportamento irrispettoso di Theo Hernandez”

Le parole di Ordine sull'atteggiamento di Theo Hernandez

"Senza girarci troppo intorno: c'è qualcosa che non quadra nell'atteggiamento di Theo. Le ipotesi sono due: una meno probabile. Non gli è ancora stato offerto il rinnovo del contratto, che scade nel 2026, e sarebbe utile pensarci per tempo. Un'un'altra più plausibile. Vale a dire, che l'addio di Maldini, suo mentore e scopritore, insieme a quello successivo di Pioli, con cui aveva un ottimo rapporto, gli abbia creato una sorta di disaffezione nei confronti della dirigenza rossonera, facendogli perdere il rispetto per l'autorità di Fonseca e dello stesso Ibrahimovic, considerato il "capo" dell'area tecnica".