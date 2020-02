Milan, Theo Hernandez ora è un rimpianto per il Real Madrid

NEWS MILAN – Theo Hernandez al Milan sta dimostrando di essere un top player. Talentuoso, imprevedibile, forte fisicamente e con un grande tiro dalla distanza. Hernandez ha tutto quello che deve avere un grande terzino moderno.

Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, ora il Real Madrid sta iniziando veramente ad avere dei rimpianti sul giocatore. In estate, Florentino Perez credeva di aver fatto un affare a venderlo per 20 milioni, ma ora che Hernandez ne vale 50, le cose sono decisamente cambiate. Il terzino, oltre che in campo, si sta imponendo con forza anche nel cuore dei tifosi milanisti.

Per un giocatore che va a mille come Hernandez, ce n’è uno che va quasi a marcia indietro: Lucas Paquetà. Per rimanere aggiornato sul brasiliano continua a leggere>>>

