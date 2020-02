Paqueta, il rendimento sul campo è distante dalla cifra spesa

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del momento difficile che sta attraversando Lucas Paqueta. In teoria il brasiliano potrebbe giocare in una qualsiasi posizione del tridente di supporto alla punta nel 4-2-3-1, ma la rivalutazione tecnica oggi è complicata: l’ex Flamengo, infatti, ha giocato solo una gara da titolare nel 2020 (quella contro il Torino) e nelle altre gare ha disputato pochissimi minuti.

Paqueta sperava in qualche offerta negli ultimi giorni di mercato, tanto da chiedere a Pioli di non partecipare alla trasferta di Brescia, ma le uniche proposte sono arrivate in prestito. Il Milan per portare Paqueta in Italia ha speso ben 38,4 milioni di euro, e quindi l’investimento dovrà essere in qualche modo recuperato. Al momento il rendimento sul campo è molto distante dalla cifra spesa. Intanto Ibrahimovic non ha pace a Malmoe: ecco un nuovo atto di vandalismo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android