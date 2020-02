Continua il vandalismo a Malmoe: scritta Giuda apparsa sulla porta della villa di Ibrahimovic

ULTIME NEWS – Come riporta il ‘Goteborgs-Posten’, i tifosi del Malmoe continuano a bersagliare Zlatan Ibrahimovic. Dopo la decisione dello svedese di acquistare delle quote dell’Hammarby, non c’è pace per il numero 21 rossonero. Dopo aver vandalizzato la statua costruita in suo onore, adesso è toccato al portone della sua villa, dove è apparsa la scritta ‘Giuda’. Come se non bastasse, un uomo ha lanciato delle aringhe acide davanti al cancello di Ibrahimovic, ma è stato sanzionato dalle autorità competenti con una multa da 300 euro. Intanto ecco le Top News di oggi, continua a leggere >>>

